Delta Park, 12 juin 2022, .

Delta Park

2022-06-12 – 2022-06-12

De Karine de Villers et Mario Brenta (France, 2016, 1h08) VOSTFR



Ils sont venus d’Afrique, ont traversé la mer, et sont arrivés en Italie, une Terre Promise qui ne l’est plus, où ils consument leur vie comme dans des limbes. À l’hôtel Delta Park, transformé en refuge, les migrants attendent un permis de séjour qui ne viendra peut-être jamais. Dans cette parenthèse, ils partagent leur quotidien avec le propriétaire de l’hôtel et sa famille. L’État finance trente euros par jour et par migrant, ce qui a permis de relancer l’activité de l’hôtel.

Compétition 2017



Réalisateur, scénariste et directeur de la photographie de fictions et documentaires, Mario Brenta signe Vermisat, Maicol, Barnabo des montagnes, puis Calle de la Pietà, Agnus dei, Corps à Corps, Black Light qu’il coréalise avec Karine de Villers. Ses films ont été reconnus et primés dans les festivals internationaux les plus renommés. Enseignant à l’université de Padoue, il est aussi l’un des membres fondateurs d’Ipotesi Cinema, l’atelier cinématographique d’Ermanno Olmi.

https://www.mucem.org/programme/delta-park

