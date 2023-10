Réparation artisanale d’électroménager Delta Ménager Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Réparation artisanale d’électroménager Delta Ménager Vierzon, 20 octobre 2023, Vierzon. Réparation artisanale d’électroménager Vendredi 20 octobre, 14h00 Delta Ménager Delta Ménager 17 avenue de Verdun 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T15:00:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T15:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Delta Ménager Adresse 17 avenue de Verdun 18100 Vierzon Ville Vierzon Departement Cher Lieu Ville Delta Ménager Vierzon latitude longitude 47.224917;2.072676

Delta Ménager Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon/