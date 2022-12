Delta Live : Soirée finale – Tremplin musical jeunes talents Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine 2è saison du Delta Live. En live sur la scène de l’Espace Delta à Pleurtuit. Ce rendez-vous musical propose à des artistes émergents de la région de se produire sur scène, face à un public et un jury de professionnels. Candidatures ouvertes à tous les artistes qui n’ont pas de contrat avec un label ou un producteur. Les candidats doivent habiter en Bretagne et avoir 18 ans au 1er janvier 2023. Inscriptions du 17 novembre 2022 au 31 décembre 2022. Sur le site internet www. pleurtuit.com. Pour candidater, remplir le formulaire d’inscription et joindre une maquette audio. Evénement organisé par la Ville de Pleurtuit.

1er prix : Une journée d'enregistrement au studio Pop'Up. Restauration et bar sur place. contactdelta@pleurtuit.com +33 6 74 94 88 79

