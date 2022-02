Delta live – Finale Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Ville de Pleurtuit a le plaisir de vous présenter la première saison du Tremplin Musical Jeunes Talents DELTA LIVE ! Un nouveau rendez-vous musical qui vous invite à partager un moment convivial et festif autour de concerts gratuits. Pendant toute la saison 2021-2022, 9 groupes et artistes émergents de la région vont tenter de se qualifier pour la finale. Les trois soirées de qualifications se dérouleront à l'Espace Delta dans une ambiance chaleureuse invitant chacun à être pleinement acteur de l'événement. Le public et le jury voteront pour leur candidat favori afin de lui offrir une chance de participer à la finale et de sortir vainqueur du tremplin. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Samedi 25 juin 2022 – 20h30 – Espace Delta

