2023-08-23 – 2023-08-27

Bouches-du-Rhône EUR 54 100 DELTA FESTIVAL : festival de sport et de musique ouvert à tous !



Soirées endiablées, animations sportives, culturelles et d’information, pour 5 jours de fête sur les plages.



5 scènes

250 artistes

180 000 festivaliers

9 Villages thématiques

