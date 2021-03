Paris Fondation Médéric Alzheimer Paris DELTA 7 – Pour mieux vivre avec la maladie d’Alzheimer Fondation Médéric Alzheimer Paris Catégorie d’évènement: Paris

DELTA 7 – Pour mieux vivre avec la maladie d’Alzheimer Fondation Médéric Alzheimer, 9 mars 2021-9 mars 2021, Paris. DELTA 7 – Pour mieux vivre avec la maladie d’Alzheimer

Fondation Médéric Alzheimer, le mardi 9 mars à 16:00

### Vous êtes concerné par la maladie d’Alzheimer ? Vous accompagnez un proche malade ? Vous souhaitez tout simplement avoir un autre regard sur la maladie ? Si la recherche médicale avance et est porteuse d’espoir, aujourd’hui, on ne guérit pas encore de la maladie d’Alzheimer. Pour les personnes malades et leurs proches aidants, il faut donc apprendre à vivre avec la maladie. J’y pense… puis j’oublie est votre nouveau rendez-vous mensuel pour mieux vivre avec la maladie d’Alzheimer, à retrouver sur la chaîne Canal DELTA 7, la web TV de DELTA 7 pour l’autonomie. Proposée par l’association DELTA 7 et la Fondation Médéric Alzheimer, l’émission sera animée par un professionnel de l’accompagnement, Christophe Reintjens, neuropsychologue de formation. Douze émissions sur des thématiques éditoriales variées sont à l’ordre du jour de ce rendez-vous qui se veut citoyen, positif et inclusif. Parce que nous ne pouvions concevoir d’émission sur la maladie d’Alzheimer sans donner la parole à celles et ceux qui sont directement concernés par la maladie, J’y pense… puis j’oublie accueillera régulièrement une personne malade et un proche aidant. Vous aussi, vous pourrez contribuer à cette émission participative en nous transmettant vos questions par Internet. Échanger, partager, transmettre… Une volonté commune : en finir avec les préjugés sur la maladie d’Alzheimer ! **Rendez-vous mardi 9 mars 2021 à 16 heures pour le lancement** **de J’y pense… puis j’oublie sur la web TV de Canal DELTA 7 !**

Entrée libre

Fondation Médéric Alzheimer Fondation Médéric Alzheimer 30 rue de Prony 75017 Paris Paris Paris 17e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-09T16:00:00 2021-03-09T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Fondation Médéric Alzheimer Adresse 30 rue de Prony 75017 Paris Ville Paris