DELPHINE NEROT QUARTET hotbrass Aix-en-Provence, jeudi 11 avril 2024.

DELPHINE NEROT QUARTET ♫JAZZ♫ Jeudi 11 avril, 21h00 hotbrass 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T21:00:00+02:00 – 2024-04-11T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-11T21:00:00+02:00 – 2024-04-11T23:59:00+02:00

Baignée de classique et de jazz depuis son plus jeune âge, Delphine aime le swing efficace et bien fait, et sa voix s’y épanouit avec précision et générosité. Après une éducation musicale ponctuée par les médailles d’or hautbois et musique de chambre du conservatoire de Montpellier elle fait une pause musicale qui dure…

Delphine Nerot Vocal

Gregory Lachaux Piano

Adrien Coulomb Contrebasse

Max Briard Batterie

https://youtu.be/CaNDEZ_ayZk

