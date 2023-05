Delphine Huard, Anna Principaud, Françoise Bozellec, Christine Pinto Anis Gras – le lieu de l’Autre, 3 juin 2023, Arcueil.

Le samedi 03 juin 2023

de 18h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Où les eaux vives ne cessent d’arriver / Exposition.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la fête de l’estampe qui célèbre chaque année la survivance de cet art. Œuvre imprimée à partir d’une matrice, l’estampe naît du désir de l’artiste de démultiplier une image et d’en explorer les variations. Où les eaux vives ne cessent d’arriver est une invitation à s’immerger dans la recherche de quatre artistes graveuses proposant un parcours croisé. L’exposition déploie une partition visuelle, qui se fait et se défait, entre corps, végétal, architecture et paysage. Empreinte de l’esprit des lieux, elle nous amène à les habiter de manière intime et poétique.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris, de la ville d’Arcueil et du réseau Actes if.

Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil

Françoise Bozellec