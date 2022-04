Delphine Horvilleur / Comment changer d’air ? Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Delphine Horvilleur / Comment changer d’air ? Philharmonie de Paris, 10 mai 2022, Paris. « C’est toujours comme ça qu’on a fait …!» Les pensées religieuses se présentent souvent comme championnes de la stabilité absolue et de la permanence. Elles se veulent capables de préserver ce q…

Date et horaire exacts : Le mardi 10 mai 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit « C’est toujours comme ça qu’on a fait …!» Les pensées religieuses se présentent souvent comme championnes de la stabilité absolue et de la permanence. Elles se veulent capables de préserver ce qui n’aurait jamais changé. Les musiques liturgiques, par exemple, sont pour certains fidèles comme des « madeleines de Proust » qu’il s’agirait de ne jamais faire évoluer. Mais qu’en est-il de la créativité musicale dans le monde du culte ? Et que disent les nouveaux airs d’une créativité religieuse possible ?… Delphine Horvilleur proposera une plongée dans les mélodies de sa tradition, au cœur des récits cachés et des renouveaux de sens qu’elles abritent. Au fil de la saison, la Philharmonie invite de grandes figures du monde artistique ou du monde des idées à porter un regard sur la musique et s’interroger sur le sens de l’écoute. Comment la musique participe-t-elle au monde en train de se faire et comment le monde s’inscrit-il en elle ? Peut-elle nous permettre d’aborder sous un nouveau jour des questions éthiques, politiques et sociales depuis le point de vue du philosophe, de l’artiste ou de l’historien ? Quels imaginaires, quelles fictions, quelles représentations véhicule-t-elle ou libère-t-elle ? Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23417 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Delphine Horvilleur / Comment changer d’air ? © Alexandre Isard

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Delphine Horvilleur / Comment changer d’air ? Philharmonie de Paris 2022-05-10 was last modified: by Delphine Horvilleur / Comment changer d’air ? Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 10 mai 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris