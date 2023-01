Delphine Festin lieu unique (le), 21 janvier 2023, Nantes.

2023-01-21

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Hélène Gaudy, Xavier Mussat, la Cie La fidèle idée, Laurent Mareschal, Stéphane Louvain et la Chorale du sous-sol, Éric Pessan, Patricia Cartereau, Laurence Vilaine, Maude Veilleux et Benoît Guillon célèbrent l’œuvre de Delphine Bretesché par une grande soirée de lectures, lectures-concerts, lectures dessinées, vidéos et formes théâtrales. Née en 1972, Delphine Bretesché suit le cours Florent pour devenir comédienne avant de s’orienter vers les Beaux-Arts de Nantes. Artiste prolifique, elle a brisé les frontières entre les différentes pratiques artistiques, en associant l’écriture à la musique, en faisant du dessin une performance et en alliant son travail personnel à un projet collectif. Éric Pessan la décrit comme « une exploratrice de formes et de supports » qui navigue entre les arts, travaillant plus particulièrement sur l’attachement au territoire et à l’oralité. Elle expérimente, convertit ses mots en « écriture dessinée », engage son corps dans sa pratique et n’hésite pas à dessiner à même le sol. « La femme à l’oreille cassée », son dernier roman publié aux éditions Lanskine, lui a été inspiré par son combat contre la maladie. Le programme complet de la soirée est disponible sur le site de la Maison de la Poésie de Nantes.

