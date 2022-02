DELPHINE & CAROLE, INSOUMUSES + rencontre Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

DELPHINE & CAROLE, INSOUMUSES + rencontre Belfort, 9 mars 2022, Belfort. Cinéma Pathé Belfort 1 Boulevard Richelieu Belfort

2022-03-09 – 2022-03-09

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort EUR 7.4 7.4 Mercredi 9 mars à 20h15 : DELPHINE & CAROLE, INSOUMUSES de Callisto McNulty au cinéma Pathé Belfort ! Film suivi d’une rencontre avec Nicole Fernandez Ferrer du Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, dans le cadre du Festival Diversité et en partenariat avec la Ville de Belfort, en lien avec la Journée de lutte pour le droit des femmes et avec la librairie Le Chat Borgne Doc | 2021 | 1h18 | France

La rencontre entre l’actrice mythique Delphine Seyrig et l’artiste Carole Roussopoulos nous conduit au cœur du féminisme des années 1970. Caméra vidéo au poing, elles vont s’engager dans des combats radicaux avec insolence, intransigeance et beaucoup d’humour. —

Le film sera à l’affiche pour quelques séances du 9 au 22 mars 2022 Tarifs :

