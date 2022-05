DELPHINE CAPRON / JULIE LAGARRIGUE le Petit duc, 12 mai 2022, Aix-en-Provence.

DELPHINE CAPRON DUO | LOIN DE LA COLÈRE DU LION A la croisée des «Protests Songs» folk des années 60-70, de l’indie folk et de la chanson française, les chansons intimistes de Delphine Capron tissent des ponts entre oreilles modernes et sagesses anciennes. Ses mots ciblent l’espace du cœur et la douceur de sa voix contraste avec le poids des sujets qu’elle aborde. Un petit air de Portishead, Barbara et Joan Baez souffle sur scène. JULIE LAGARRIGUE Julie compare souvent l’écriture et la cuisine. Julie en solo cuisine, arrange, couvre la table de petits plats variés, s’adresse à notre goût le plus fin, poétise, nous tend un miroir où l’on se retrouve, étonnés de découvrir que l’on aime, avec elle, les grandes petites choses de la vie, les odeurs et les goûts, les épices et les contrastes. «Julie Lagarrigue, partage avec Anne Sylvestre ce même ancrage terrien, cette troublante aisance à chanter juste et vrai, sans maniérisme. D’une voix toujours fluide, évidente, réconfortante.» Erwan Perron, Télérama avril 2020

