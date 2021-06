DELPHINE CAPRON // ISAYA Carrières de Rognes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rognes.

DELPHINE CAPRON // ISAYA

Carrières de Rognes, le samedi 3 juillet à 20:00

Dans le cadre de « Provence en Scène » et du Festival culturel de Rognes, le service Culture vous propose une soirée musique avec deux concerts en plein air à ne pas manquer, dans le cadre enchanteur des anciennes Carrières. Première partie gratuite // Deuxième partie dans le cadre de « Provence en Scène » aux tarifs 8€ et 5€ Attention, toutes les manifestations annoncées sont susceptibles d’être annulées ou reportées. RESERVATIONS AUPRES DE L’OFFICE DE TOURISME : 04.42.50.13.36 – En première partie (dès 20h) : concert de Delphine Capron Duo A la croisée des «Protests Song» folk des années 60-70, de l’indie folk et de la chanson française, les chansons intimistes de Delphine Capron, accompagnée par Pierre Lacube à la batterie et contrebasse, tissent des ponts entre oreilles modernes et sagesses anciennes. – En deuxième partie (à partir de 21h30) : concert d’Isaya L’électro-folk à la conquête du nouveau monde ! En dégainant de puissantes voix dorées et une électro teintée de blues américain, les jumelles d’Isaya se lancent à la conquête d’un far west imaginaire et futuriste, soutenue dans sa grisante cavalcade par un musicien hyperactif de la scène marseillaise… «Isaya est un des groupes français ayant, à notre sens, le plus de classe : de la folk précise et superbe, deux voix fantastiques»

8 / 5€

♫♫♫

Carrières de Rognes avenue de Lambesc 13840 ROGNES Rognes Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T23:30:00