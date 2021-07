Delphine BARDIN, piano Église Saint-Merry, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 31 juillet 2021

de 16h à 17h30

gratuit

Musique classique – Pièces de Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Maurice Ravel et Déodat de Sévérac

Delphine Bardin, piano

Née à Tours, Delphine Bardin commence l’étude du piano à l’âge de cinq ans. Après avoir été l’élève de Paule Grimaldi, puis de Marie-Claude Equoy, elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où elle obtient quatre Premiers Prix : Piano, Musique de chambre, Accompagnement vocal et Accompagnement au piano. Poursuivant alors son cursus en cycle de perfectionnement, elle bénéficie des conseils de Pierre-Laurent Aimard et Christian Ivaldi.

Lauréate de la bourse Yvonne Lefébure au Concours International d’Orléans (Piano du XXe siècle), puis de la Fondation Natexis Banque Populaire, elle remporte, en 1997, le Prix international de Piano Clara Haskil à Vevey, en Suisse. Élue Rising Star par la Cité de la musique pour la saison 2001-2002, elle se voit offrir de nombreux engagements en tant que soliste, tant en France qu’à l’étranger : Angleterre, Allemagne, Canada, Etats-unis, Portugal, Suisse… Elle s’est produite notamment à la Philharmonie de Cologne, au Wigmore Hall de Londres, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au Festival de Lanaudière, aux journées Mozart-Messiaen de Vevey, au Klavier Festival de la Ruhr ainsi qu’au Concertgebouw d’Amsterdam.

Sa passion pour la musique de chambre l’amène en 2007 à fonder le trio Pilgrim, avec la violoncelliste Maryse Castello et le violoniste Arno Madoni, qui réunira les trois musiciens durant dix ans. Lauréate du Prix international Pro Musicis en 2009 avec la violoniste Elsa Grether, elle est invitée à Boston et au Carnegie Weill Hall de New York en février 2012, ainsi qu’au Festival international de musique de chambre « Aimez-vous Brahms ? » en Suisse, à l’été 2013. Elle compte également parmi ses partenaires la violoncelliste Béatrice Reibel-Petit et la flûtiste Sarah Louvion.

En outre, sa discographie comporte plusieurs titres : Mozart / Schumann avec l’orchestre de chambre de Lausanne, sous la direction de Jesus Lopez Cobos (Claves 1998) ; Airs chantés, mélodies françaises et canadiennes avec la soprano Hélène Guilmette (Ambroisie 2008) ; Liszt, œuvres pour violoncelle et piano, avec la violoncelliste Ophélie Gaillard (Aparte 2012) ; Trios de Mendelssohn, avec le trio Pilgrim (Triton 2014) et Les douze Barcarolles de Fauré (Alpha 2010). Ce disque a reçu le Diapason d’Or 2010.

Parallèlement à ses activités de soliste ou chambriste, Delphine Bardin travaille depuis 2013 sur le projet novateur de Pro Musicis dans le domaine de l’initiation musicale et de l’expression artistique des enfants atteints de handicaps, à travers les classes d’enfants de Bach.

Concerts -> Classique

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

1, 11 (Hôtel de Ville) 1, 4, 7, 11, 14 (Châtelet) A, B, D (Châtelet)



Contact :Accueil Musical concerts@saintmerry.org https://saintmerry.org/concerts/samedi-31-juillet-2021-delphine-bardon-piano/

Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-07-31T16:00:00+02:00_2021-07-31T17:30:00+02:00

Delphine Bardin