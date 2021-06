Nantes Jardin du 38 Breil Loire-Atlantique, Nantes Délocalisation du café associatif « Au petit bonheur » Jardin du 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

À l’occasion du **festival MIAM** qui aura lieu du **7 au 10 juillet 2021** sur le quartier du Breil (jardins du 38), Vivre libre 44 délocalise son café associatif pour vous accueillir chaleureusement durant la durée de ce festival.

Jardin du 38 Breil 38 rue du breil Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

