FOIRE RURALE ET ARTISANALE DE DELME Champ de foire Delme Catégories d’évènement: Delme

Moselle

FOIRE RURALE ET ARTISANALE DE DELME Champ de foire, 11 juin 2023, Delme. Foire agricole de Delme: stands divers, artisanat, de bons produits locaux, matériel agricole, différentes associations. Manèges, restauration à midi. Entrée libre. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . 0 EUR.

Champ de foire Rue Saint-Exupéry

Delme 57590 Moselle Grand Est



Agricultural fair of Delme: various stands, crafts, good local products, agricultural equipment, various associations. Rides, catering at noon. Free entrance Feria agrícola de Delme: puestos variados, artesanía, buenos productos locales, material agrícola, asociaciones diversas. Paseos, comida y bebida al mediodía. Entrada gratuita Landwirtschaftsmesse in Delme: Verschiedene Stände, Kunsthandwerk, gute lokale Produkte, landwirtschaftliche Geräte, verschiedene Vereine. Karussells, Essen und Trinken am Mittag. Freier Eintritt Mise à jour le 2023-04-21 par OT DU PAYS SAULNOIS

Détails Catégories d’évènement: Delme, Moselle Autres Lieu Champ de foire Adresse Champ de foire Rue Saint-Exupéry Ville Delme Departement Moselle Lieu Ville Champ de foire Delme

Champ de foire Delme Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/delme/

FOIRE RURALE ET ARTISANALE DE DELME Champ de foire 2023-06-11 was last modified: by FOIRE RURALE ET ARTISANALE DE DELME Champ de foire Champ de foire 11 juin 2023 Champ de foire Delme

Delme Moselle