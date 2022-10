Délivrez-moi

2023-01-28 – 2023-01-28 Un spectacle drôle, intelligent et émouvant porté par une comédienne pétillante !

Ariane est une femme d’affaire au tempérament explosif, maîtrisant sa carrière et sa vie jusqu’aux semelles de ses Louboutins. Lorsqu’elle se retrouve enfermée par accident

dans une bibliothèque, ses repères vacillent et son esprit s’évade au travers de ses lectures forcées, à propos ou décalées. Le temps d’une nuit improbable, elle redécouvre le

plaisir de la lecture. dernière mise à jour : 2022-10-12 par

