DELIVRES DE FAMILLE COMPAGNIE 172 ESPACE JEAN POPEREN, 31 mars 2023 00:00, MEYZIEU.

DELIVRES DE FAMILLE COMPAGNIE 172 DELIVRES DE FAMILLE COMPAGNIE 172. Un spectacle à la date du 2023-03-31 au 2023-03-31 20:30. Tarif : 20.0 20.0 euros.

ESPACE JEAN POPEREN MEYZIEU Rhône . La Mairie de Meyzieu (L.1-111 60 63) présente : ce spectacle. De Antony Puiraveaud Mise en scène Jean-Luc Voyeux Avec Lucille Bobet ou Léonie Duédal, Anne-Cécile Crapie, Francis Boulogne, Olivier Troyon Comment renier ses enfants avec tact ? Au cours d’un dîner d’anniversaire, des parents annoncent à leurs deux enfants trentenaires qu’ils leur offrent tout simplement la liberté ! Grâce à une nouvelle procédure administrative, les parents et les enfants ne sont plus liés par la loi et peuvent enfin devenir des amis sans entrave. Juste des amis ! Mais ce « cadeau » va entraîner la famille dans un règlement de comptes sans précédent. Les secrets sont révélés et les bons mots fusent, en sortiront-ils indemnes ? Une comédie de mœurs qui fait doucement rire… Durée : 1h15.

