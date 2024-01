DéLIVRE-MOI TES SECRETS avec MARION BATAILLE Bibliothèque des Eaux-Vives Genève, samedi 3 février 2024.

DéLIVRE-MOI TES SECRETS avec MARION BATAILLE Rencontre avec MARION BATAILLE // Samedi 3 février à 10h00 // Bibliothèque des Eaux Vives // enfants dès 6 ans Samedi 3 février, 10h00 Bibliothèque des Eaux-Vives 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T10:00:00+01:00 – 2024-02-03T12:00:00+01:00

dans le cadre de la thématique BM 2023-2024 Fais-moi signe !

Dans le cadre de la thématique Fais-moi signe !, Marion Bataille nous présente AOZ ou l’atelier du typographe, qui utilise les règles des manuels de typographie pour créer un alphabet de cartes à animer. L’atelier propose aux enfants d’apprivoiser l’écriture comme un jeu de construction.

Marion Bataille est graphiste, ingénieure papier et auteure de livres pour les enfants. En 2006, elle publie à compte d’auteur OP-UP, son premier abécédaire animé. Réédité par Albin Michel en 2008 sous le nom d’ABC3D, toujours réimprimé depuis lors, le livre sera publié dans 12 pays, lauréat jeunesse du Concours des Plus beau livre français, récompensé par le Meggendorfer Prize aux États-Unis. Depuis 2014, Marion conçoit des ateliers de typographie, des jeux et des expositions destinés à ceux qui apprennent à lire et à écrire. Elle réalise également de courts films d’animation.

Bibliothèque des Eaux-Vives Rue SILLEM 2, 1207 Genève Genève 1207 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-eaux-vives/

