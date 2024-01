DéLIVRE-MOI TES SECRETS avec Bruno Gibert Bibliothèque de la Jonction Genève, samedi 23 mars 2024.

DéLIVRE-MOI TES SECRETS avec Bruno Gibert Rencontre avec BRUNO GIBERT // Samedi 23 mars à 14h00 // Bibliothèque de la Jonction // enfants dès 7 ans Samedi 23 mars, 14h00 Bibliothèque de la Jonction 0.-

dans le cadre de la thématique BM 2023-2024 Fais-moi signe ! et du Printemps de la Poésie, Bruno Gibert, auteur et illustrateur, présente Le ver vert, un album avec lequel les lecteurs et lectrices pourront apprécier le jeu des lettres, du langage et des formes qui composent cette histoire délirante et drôle. Un atelier tout en vers suivra la rencontre.

Bibliothèque de la Jonction Boulevard Carl-VOGT 22, 1205 Genève Genève 1205 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-jonction/

