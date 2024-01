DéLIVRE-MOI TES SECRETS avec Bruno Gibert Bibliothèque de la Cité Genève, samedi 23 mars 2024.

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:00:00+01:00

dans le cadre de la thématique BM 2023-2024 Fais-moi signe ! et du Printemps de la Poésie, Bruno Gibert, auteur et illustrateur, nous présente son dernier livre Le grand livre de l’inutile. Un ouvrage qui propose toutes sortes d’anomalies propres à la langue ou aux images. On y trouve des expérimentations littéraires et des voies sans issues, une multitude de serpents se mordant la queue, des fables et des mots dépareillées et réassemblées… Un univers inspirant pour l’atelier qui suivra la rencontre.

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://bmgeneve.agenda.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

