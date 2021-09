DÉLIT D’ERRANCE Mairie de Colomiers, 2 octobre 2021, Colomiers.

DÉLIT D’ERRANCE

Mairie de Colomiers, le samedi 2 octobre à 20:45

Colette Magny a laissé au patrimoine de la chanson française une oeuvre capitale, pionnière artistiquement à bien des égards, utile et nécessaire par son engagement, et exemplaire d’humilité humaine, d’honnêteté intellectuelle, dont pourtant à ce jour l’envergure n’est que rarement évaluée à sa juste mesure. C’est par le biais narratif d’une pièce où s’entrelacent récit historique et considérations militantes, interprétations de chansons et dialogues imaginaires entre la comédienne et la chanteuse, que Faïza Kaddour, prêtant sa voix à la gouaille de Colette Magny, raconte et fait revivre avec poésie une époque, une artiste, le sens d’une vie, la pertinence d’un propos aux résonances terriblement actuelles, dans un spectacle vif, drôle et attachant qui interpelle, bouscule et attendrit chaque spectateur ! « Mai 68 c’est quoi ? J’en sais rien, viens, donne moi la main ! ». DISTRIBUTION Faïza Kaddour (guitare et lead chant), Jean-Luc Bernard (batterie, percussions) Jean-François Toulouse (mise en espace) PRODUCTION Tombés du Ciel, Bordeaux / Avec l’aide du Théâtre Antoine Vitez, scène conventionnée d’Ivry-sur-Seine, le Rocher Palmer à Cenon / avec l’aide en résidence de l’Iddac, agence culturelle du Département de la Gironde / avec le soutien du Théâtre du Pont Tournant Bordeaux. * Durée : 1h10 * Dès 13 ans * Tarifs : 10 à 15€ * RÉSERVATIONS : 06 68 36 85 02 ou sur theatreducentre-colomiers.com Horaires ——– 20h45 > 22h **Détails sur le lieu**: Petit Théâtre du Centre Lieu de création et de résidence de la Cie Paradis-Eprouvette 43, rue du Centre 31770 Colomiers

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers



