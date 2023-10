TONY MOYA DELIRIUM CAFÉ Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

TONY MOYA Samedi 25 novembre, 20h00 DELIRIUM CAFÉ

Passionné de musique électronique depuis son plus jeune âge. Ses nombreux voyages l’ont énormément influencés sur sa musique mais aussi sur son style de mix . L’ energie qu’il distille lors de ses sessions éclectiques est totalement sulfureuse.

Incontournable des nuits nantaises & Reconnu depuis des décennies pour ses sets Nu-Disco, Italo- Disco, House, Tony fut le résident des soirées « Marquise » et « Oh My God » au Colissé-Nantes, ainsi qu’à l’Eléphant-Nantes pour les soirées « Forever Cult » et « Goodness ». Et plus récemment aux « Valseuses » aux « Tea -Dance » et sur l’incontournable scène du « Warehouse »…

DELIRIUM CAFÉ 19 allée Baco, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

DJ set