DJ ALU DELIRIUM CAFÉ Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

DJ ALU Vendredi 24 novembre, 20h00 DELIRIUM CAFÉ

C’est en 1987 qu’est née la passion de la musique électronique à l’écoute des premiers titres Acid House et New Beat. C’est chez USA Import, Bonus Beat ou encore Techno lmport que je fais mes armes et passe mes week-ends entiers à écouter, acheter ce son si particulier pour l’époque. 1989 est le début de l’apprentissage Djing avec une résidence Acid House au Churchill (La Baule) 1994-1998: Produis et organise avec Sophie différentes « Raves » en pays de Loire comme « Dreamland », « Amaryllis » « Dark fantasy » et « Magnetik ». S’offre alors à moi de nombreuses et prestigieuses soirées ou je saurais séduire un certain publique : Guy l’Eclair, Transfound, soirées Sonic, Rex Club, l’Espace etc … ou s’enchaînent les warm-up avec notamment Jeff Mills, Luke Slater, Deetron, John Aquaviva mais aussi Blake Baxter, Technasia et beaucoup d’autres 1996 : Création du Warehouse avec Sophie, bar électro … les premiers « before » apparaissent: Pacman, Jack de Marseille, Dj Bone, Agoria, Manu le Malin, Aquarium etc .. 2001-2003 : résident et promoteur de la soirée « Solara » et « Club Tracks » au Duplex-Privilège: se produiront des artistes comme Technasia, Blake Baxter, John Aquaviva, lan Pooley, Steve Bicknell, John Thomas, Olicer Ho. La passion continue et la soif de partager reste intacte

DELIRIUM CAFÉ 19 allée Baco, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Agitateur de papilles acoustiques