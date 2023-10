DISSIDENCE DELIRIUM CAFÉ Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes DISSIDENCE DELIRIUM CAFÉ Nantes, 23 novembre 2023, Nantes. DISSIDENCE Jeudi 23 novembre, 20h00 DELIRIUM CAFÉ Dissidence 44 est un groupe aux influences multiples et sans exclusive, dès lors que l’âme se joue des genres musicaux : rock psychédélique, blues, funk, afro-beat, jazz-rock… Mais peu importe les étiquettes : seules comptent, ici, l’énergie collective, l’envie de taper du pied et la joie de la création spontanée. Loin de toute aspiration à une perfection inévitablement désincarnée, Dissidence offre une musique brute, instrumentale pour l’essentiel, jouée live sans filet.

DELIRIUM CAFÉ 19 allée Baco, 44000 Nantes

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

