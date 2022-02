Délires de lire Saint-Briac-sur-Mer, 27 février 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

Délires de lire Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

2022-02-27 – 2022-02-27 Rue du Presbytère Presbytère

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer

De retour sur la scène de Saint Briac, le groupe de fins diseurs consacre sa première séance en salle à la passion du jeu.

Celle-ci concerne la boule et la roulette au casino, les échecs, le billard, les cartes, voire la séduction.

Les morceaux choisis de textes attrayants, issus d’auteurs plus ou moins attendus, seront présentés pendant un peu plus d’une heure et demie par trois lectrices et trois lecteurs. L’originalité et la tension seront au rendez-vous.

Entrée gratuite.

Le dimanche 27 février 2022 – 17h – Presbytère

deliresdelire35@orange.fr +33 6 08 22 42 28

Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

