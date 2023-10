Délire, le nouveau spectacle du cirque Bouglione Cirque d’Hiver Bouglione Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Du samedi 14 octobre 2023 au dimanche 03 mars 2024 :

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Le cirque Bouglione est de retour avec son nouveau spectacle « Délire ». Retrouvez Monsieur Loyal ainsi que tous les artistes et acrobates pour un show epoustouflant !

Michel Palmer alias M. Loyal se demande dans quel Délire les artistes de la nouvelle saison vont bien pouvoir l’entraîner !

Après les Audaces, les Vertiges et autres Défis de circassiens surdoués, M. Loyal va voir débouler sur la piste du Cirque d’Hiver-Bouglione de sacrés numéros. Glenn Folco, le jongleur italien de folie, Régina Bouglione, la cavalière émérite, le duo Rolling Wheel, qui manie la roue allemande comme personne, Matute, le clown chilien qui se la joue Jim Carrey, Cassie Audiffrin, le gracieux groom qui vous transporte dans l’univers feutré d’un palace, le Trio Three G, les acrobates de haut vol, Scott et Muriel, les magiciens burlesques déjantés et désopilants, le Professeur Ermakov et ses adorables toutous, Nirio Rodriguez, l’artiste cubain qui défie les lois de l’équilibre, les Ukrainiens Artur et Esmira qui revisitent les sangles aériennes et Miami Flow, les as de la barre russe.

Vous l’aurez compris : ce n’est pas un hasard si le spectacle s’intitule Délire ! M. Loyal et Pierre Pichaud, le nouveau chef d’orchestre, vont avoir bien du mal à mener tout ce petit monde à la baguette !

La soirée solidaire

Le Cirque d’Hiver Bouglione renouvelle son engagement auprès du Rire médecin sous la forme d’une soirée solidaire. La recette de l’avant-première du 13 octobre sera intégralement reversée à l’association. Cette année, Aloïse Sauvage, chanteuse et comédienne et ex-élève de l’Académie Fratellini, a été choisie pour marraine de l’événement. En 2024, elle sera à l’affiche de Sur un fil, premier long métrage de Reda Kateb, (parrain de l’association depuis 2020), dans le rôle d’une artiste de cirque de rue qui découvre le travail des clowns professionnels de « Nez pour rire »…inspiré du livre de Caroline Simonds, fondatrice du Rire Médecin.

Vendredi 13 octobre 2023 à 20h30 – Tarif unique de 20€ placement libre

Cirque d’Hiver Bouglione 110 rue Amelot 75011 Paris

Contact : https://www.cirquedhiver.com/cirque/ https://indiv.themisweb.fr/0039/fListeManifs.aspx?idstructure=0039

©Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris