Delinquante + Les Yeux D’La Tête Festival A travers Chants ESPACE ATHENA, 17 mars 2023, SAINT SAULVE.

Delinquante + Les Yeux D’La Tête Festival A travers Chants ESPACE ATHENA. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Le Festival A Travers Chants fête ses 30 ans ! DELINQUANTE, c’est l’histoire de deux femmes du sud, Céline et Claire, rencontrées au conservatoire de Marseille. Au départ, 2 accordéons et la volonté de faire “autre chose” de cet instrument stéréotypé. Rapidement, s’installe l’envie de semer la bonne humeur, en chantant avec légèreté le quotidien, et en parlant d’amour avec tendresse et dérision. DELINQUANTE, c’est le sourire, le regard malicieux, le propos impertinent, un savoir-faire éprouvé pour jouer de l’accordéon, des voix en parfaite harmonie. Le public les découvre avec leur 1er album “J’aime pas l’musette” dont le succès les amène à enchainer les festivals, les salles prestigieuses ( Européen, Cigale, Bataclan…), des tournées à l’étranger (USA, Canada, Roumanie, Japon…) DELINQUANTE, ce sont avant tout des filles de scène. Elles sortiront leur prochain album sous la signature de Rouge Ocean, le label de Madeu Gonzalez. Céline : chant, accordéon Claire : chant, accordéon Sébastien : batterie Anatole : claviers LES YEUX DE LA TETE Paris, Pigalle, 2008, l’histoire commence. Après quelques mois à écumer les cafés concerts, les rues, les bars, le métro parisien, LES YEUX DLA TETE entrent en studio pour leur 1er album DANSER SUR LES TOITS, qui bénéficie dès sa sortie d’une distribution nationale et d’un accueil chaleureux . Au fil des concerts, le public est de plus en plus présent, les professionnels de plus en plus curieux… Ils seront même repérés par une agence de booking allemande qui, depuis, leur a ouvert les portes d’un succès outre-Rhin qui ne fait que grandir. Albums après albums, LES YEUX DLA TETE poursuivent leur parcours et leur ascension, fidèles à leurs valeurs originelles de la chanson acoustique tout en suivant des envies contemporaines, actuelles. Ainsi on peut entendre quelques sonorités rock sur MADONES, le 2ème album enregistré en 2012, avec la section cuivres de Babylon Circus. LIBERTÉ CHÉRIE, enregistré en 2015 dévoile quelques détours electro et MURCIELAGO (2019) s’aventure aux accents world et latinos. Toutes ces influences, toujours bien mêlées à leur socle qu’est la chanson française, la poésie et le swing, font naître un son frais et séduisant, hybride et captivant.. le son des YEUX DLA TETE qui ne cesse de séduire un public toujours plus nombreux. Crédit photo : Yves Jamez

ESPACE ATHENA SAINT SAULVE Place du 8 mai 1945 Nord

