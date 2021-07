Déli’festoche #3 – Cheesy mix avec Johnny R.Jane Déliroutine, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Hellemmes.

Déli’festoche #3 – Cheesy mix avec Johnny R.Jane ✨ ————————————————————————————— La Bonne Fête conclut cette première série de Déli’festoches avec ce 3ème épisode haut en musique ??? – Samedi 10 juillet / 11h30-13h – Live show en direct du food market Déliroutine ❤ DJ set by Johnny R.Jane & La Bonne Fête – Toujours plein de cadeaux à gagner pendant le live ! ————————————————————————————— LE CONCEPT : vous connaissez la chanson mais on le rappelle pour les petit.es nouveaux.elles : Déli’festoche c’est un DJ set en live par un artiste ou un collectif choisi par nos soins, des découvertes musicales et gustatives, des cadeaux et plus encore… ? Comme pour les premières éditions, on vous réserve une session interview en fin d’émission pour tout savoir sur la rentrée événementielle de l’invitée ! Pour suivre l’émission, RDV sur Youtube ou directement sur place ?(Les restrictions c’est finiiiiiiiii). LE GUEST : Johnny R. Jane est notre invitée qui mettra les pieds dans le plat ou plutôt les platines sur les fourneaux ! Dj résidente à Galaxie radio ou encore aux free party « DIRT », elle est fondatrice de « La Lobos », une association lilloise qui organise des événements et soirées Queers. Véritable figure de la scène techno lilloise, elle viendra spécialement pour cette 3ème édition de Déli’festoche pour un set inédit qui feront frémir vos papilles et surtout vos oreilles ! LE LIEU : On a la chance de vous accueillir de nouveau chez Déliroutine, LE nouveau spot des foodies Lillois rue Gambetta. Que tu sois Burger ?- Thaï ?- Ceviche ? tu trouveras ton bonheur chez eux grâce à des recettes originales dignes de la vraie Street Food Gourmet. Tu te lèches les babines d’avance ? Garde le maillot jaune et rendez-vous sur deliroutine.com pour réserver ton plat. LE RDV A NE PAS MANQUER : samedi 10 juillet de 11h30 à 13h Avant-goût musical : Johnny R.Jane : [[https://bit.ly/3AkzNlY](https://bit.ly/3AkzNlY)](https://bit.ly/3AkzNlY) La Bonne Fête : soundcloud.com/labonnefete ————————– – Déliroutine, 162 Rue Léon Gambetta – Samedi 10 juillet / 11h30-13h – Événement en ligne (auquel tu peux participer en venant passer commande directement au Déliroutine !) – Viens nous faire un coucou sur place ! (n’oublie pas ton masque)

GRATUIT

Déliroutine 162 Rue Léon Gambetta, 59260 Lille Hellemmes Nord



2021-07-10T11:30:00 2021-07-10T13:00:00