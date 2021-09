Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret DELICIEUX Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

DELICIEUX

du mercredi 6 octobre au mardi 12 octobre

du mercredi 6 octobre au mardi 12 octobre à Cinéma Le Dunois Beaugency

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. 1h 53min / Comédie, Historique De Eric Besnard Par Eric Besnard, Nicolas Boukhrief Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T17:00:00 2021-10-06T19:00:00;2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:30:00;2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T16:30:00;2021-10-12T20:30:00 2021-10-12T22:30:00

