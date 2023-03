Découverte de la LSF Delicha micro-crèche Marcellaz Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Découverte de la LSF Delicha micro-crèche, 18 mars 2023, Marcellaz. Découverte de la LSF Samedi 18 mars, 10h00 Delicha micro-crèche Venez découvrir la Langue des Signes Française bébé lors d’un atelier découverte le 18 mars des 10h.

L’atelier est à destination des familles sur inscription avant le 15 mars. Delicha micro-crèche 120 place de la Grenette 74250 Marcellaz Marcellaz 74250 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T10:45:00+01:00

