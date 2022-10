Délices Sauvages & compagnie : Yoga découverte en yourte! Le Barp, 26 octobre 2022, Le Barp.

Délices Sauvages & compagnie : Yoga découverte en yourte!

Le Barp Gironde OT Val de l’Eyre

2022-10-26 15:00:00 – 2022-10-26 17:00:00

Le Barp

Gironde

Le Barp

EUR 10 Amandine vous accueille pour ce temps spécial de découverte du yoga

Accessible à toutes et à tous, elle vous accompagne pour apporter de la conscience sur votre corps : tout en douceur, les muscles se développent et l’énergie circule en profondeur

Un merveilleux moment pour dépasser ses propres préjugés et se laisser le temps

Un goûter et une boisson aux inspirations de saison seront proposés pour prolonger le partage de ce temps.

+33 6 13 59 39 96

Sa vie nature sauvage

Le Barp

