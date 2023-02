Délices Sauvages Balade Sensitive : à la rencontre des plantes sauvages comestibles ou pas ! Salles OT Val de l'Eyre Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Salles

Délices Sauvages Balade Sensitive : à la rencontre des plantes sauvages comestibles ou pas !, 9 mars 2023, Salles OT Val de l'Eyre Salles. Délices Sauvages Balade Sensitive : à la rencontre des plantes sauvages comestibles ou pas ! 13 Place du Champ de Foire Salles Gironde

2023-03-09 10:30:00 – 2023-03-09 12:00:00 Salles

Gironde Salles EUR 6 À son rythme, le Végétal s’éveille avec la lumière renaissante

Autour de l’épicerie Au Bonheur du Vrac, partons à la découverte du Végétal spontané qui nous entoure à cet instant, les Sens prêts à accueillir ces rencontres Prenons ensuite un temps pour découvrir et déguster les saveurs végétales de la cueillette sauvage du moment mises en forme avec les produits bio, locaux et sans emballage de l’épicerie. Mise en bouche et boisson incluses

Places limitées À son rythme, le Végétal s’éveille avec la lumière renaissante

Autour de l’épicerie Au Bonheur du Vrac, partons à la découverte du Végétal spontané qui nous entoure à cet instant, les Sens prêts à accueillir ces rencontres Prenons ensuite un temps pour découvrir et déguster les saveurs végétales de la cueillette sauvage du moment mises en forme avec les produits bio, locaux et sans emballage de l’épicerie. Mise en bouche et boisson incluses

Places limitées Sa vie

Salles

dernière mise à jour : 2023-02-06 par OT Val de l’Eyre

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Salles Adresse 13 Place du Champ de Foire Salles Gironde OT Val de l'Eyre Ville Salles OT Val de l'Eyre Salles lieuville Salles Departement Gironde

Salles Salles OT Val de l'Eyre Salles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles-ot-val-de-leyre-salles/

Délices Sauvages Balade Sensitive : à la rencontre des plantes sauvages comestibles ou pas ! 2023-03-09 was last modified: by Délices Sauvages Balade Sensitive : à la rencontre des plantes sauvages comestibles ou pas ! Salles 9 mars 2023 13 Place du Champ de Foire Salles Gironde Gironde OT Val de l'Eyre Salles Salles, Gironde

Salles OT Val de l'Eyre Salles Gironde