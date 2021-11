Deli Teli + Zar Electrik Salle des fêtes de Venelles, 18 décembre 2021, Venelles.

Deli Teli + Zar Electrik

Salle des fêtes de Venelles, le samedi 18 décembre à 20:30

[http://www.comparsesetsons.fr](http://www.comparsesetsons.fr)te faire le coup de la soirée à thème, là c’est la soirée du kiff ! Embarque avec nous quelques jours avant la noël sur la mer méditerranée…. Direction la Grèce ! Et de mémoire on t’a jamais sorti un groupe grec, alors manque pas ça. Une fois quelques tsasikis et rakis en bouche, tu remontes sur notre bateau pour terminer la night en orient. Et lààààà… grosse transe orientale comme t’as pas idée… Bref ta prévente est là → [https://bit.ly/3bWKW1F](https://bit.ly/3bWKW1F) **Deli Teli** Bouzouki électrisé, sons d’orgue psychédéliques, duo basse-batterie hypnotique et chaloupé exaltent les années 60/70 grecques à coup de chansons dansantes et passionnées. Les marseillais de Deli Teli prêchent avec une subtile dose de mélodrame méditerranéen un déhanchement collectif sensuel, solaire et insouciant sur les pistes de danse du reste du monde. Mise en oreille →[https://www.youtube.com/watch?v=7jFLehPcT1s](https://www.youtube.com/watch?v=7jFLehPcT1s) **Zar Electrik** Traverser le Maghreb, l’Afrique subsaharienne et l’Occident dans une transe ensorcelante, préparez-vous, Zar nous emmène en voyage en gumbri, oud et kora électrique sur un tapis volant électronique. Un trip méditerranéen envoûtant et bouillonnant, comme un irrésistible appel à la danse. Mise en oreille → [https://www.youtube.com/watch?v=nQ2Vdvoi3Zw](https://www.youtube.com/watch?v=nQ2Vdvoi3Zw) Billetterie Tarif top départ (dispo 1 semaine) : 9€ (+frais de loc) → [https://bit.ly/3bWKW1F](https://bit.ly/3bWKW1F) Prévente : 11€ (+frais de loc) → [https://bit.ly/3bWKW1F](https://bit.ly/3bWKW1F) Sur place : 15€ Gratuit jusqu’à 12 ans > Résa obligatoire Pass Sanitaire obligatoire Salle des Fêtes – 1 Place Marius Trucy – 13770 Venelles Ouverture des portes : 20h30 Début des concerts : 21h Bar local & Bio www.comparsesetsons.fr

9,99 / 11,99€ en pré-vente / 15€ sur place

Salle des fêtes de Venelles Place Marius Trucy 13770 Venelles



