Makeda, le jeudi 18 novembre à 20:30

Soirée de sortie du premier Mini Album, “Tsifteteli Club” de Deli Teli! Une soirée épique où le dress code sera ” D’or et de Paillettes” et qui sera remplie de surprises! Selecta Will (Chinese Man Records) nous fera l’immense plaisir de faire un DJ Set vinyles de musiques des années 60 et 70 de l’Est de la Méditerranée avant et après le concert ! Brillons de milles feux et déhanchons nous sévère au Makeda le 18.11.21!!! Ouverture des portes 20h30 (pile!!) Paf 5 euros

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



