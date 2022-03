Déli Téli Club Convergences 1,Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

60’s greek revival Réuni autour du sacro-saint triptyque : bongo, bouzouki et orgue farfisa; les greco-marseillais de Deli Teli reprennent les tubes oubliés du Laïko. Musique qui enflamma les nuits Athéniennes à l’heure ou Saint-Tropez se trémoussait au son du Yéyé. Mêlant, avec une subtile dose de mélodrame méditerranéen, les hits de cette époque mythique avec un son rock 60’s, Deli Teli prêche un déhanchement collectif, sensuel et solaire sur les pistes de danse du reste du monde. Tassos Tsitsivakos : bouzouki elec./chant Arthur Bacon : synthé/chant Christos Karypidis : basse François Rossi : batterie [https://www.facebook.com/DeliTeliBand](https://www.facebook.com/DeliTeliBand) Entrée 10€ – 8€ pour les adhérents. Ouverture des portes à 20h30 Places limitées – Pas de réservation Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

