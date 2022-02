Deli Teli Brasserie Communale, 12 mars 2022, Marseille.

Deli Teli

Brasserie Communale, le samedi 12 mars à 20:30

Réunis autour du sacro-saint triptyque : bongo, bouzouki et orgue Farfisa; les greco-marseillais de Deli Teli reprennent les tubes oubliés du Laïko, musique qui enflamma les nuits athéniennes à l’heure ou Saint-Tropez se trémoussait au son du Yéyé, avec une énergie fougueuse et une subtile dose de mélodrame méditerranéen. Il y a un demi-siècle, la musique grecque avait une énorme influence sur le bassin méditerranéen et bien au-delà ; la chanson « Boum Pam » (alias « Bros Gremos Kai Piso Rema »), magnifiquement interprétée par Deli Teli sur ce disque, fit un tabac du Sud de l’Europe jusqu’en Inde ! Loin d’être exclusivement grec, le « Tsifteteli » a traversé maintes frontières et signifie « double corde » en turc. Dans les années 60, il s’est mêlé au sonorités rock’n’roll, surf et latinoaméricaines pour donner le Laïko. Avec le puissant bouzouki électrique (luth grec) et le classique son de l’orgue Farfisa, Deli Teli a forgé son style en puisant dans la mine d’or des 45 tours de Tsifteteli/Laïko produits dans les années 60-70. Les 4 musiciens se sont réunis en 2019 avec l’envie brûlante de plonger dans des sensations électriques (le bassiste Christos Karypidis fut longtemps joueur de oud, et le claviériste Arthur Bacon a laissé son accordéon sur le banc de touche), et ont profité des moments « creux » de 2020 pour se construire un solide répertoire. Deli Teli prêche un déhanchement collectif, sensuel et solaire sur les pistes de danse du reste du monde… Il ne vous reste qu’à joindre le « Tsifteteli Club » ! [https://www.youtube.com/watch?v=7jFLehPcT1s](https://www.youtube.com/watch?v=7jFLehPcT1s)

♫♫♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:00:00