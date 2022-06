Deli Teli

Deli Teli, 1 juillet 2022, . Deli Teli

2022-07-01 – 2022-07-01 7 10 La Cité à ciel ouvert !



Deli Teli prêche, avec une subtile dose de mélodrame méditerranéen, un déhanchement collectif sensuel, solaire et insouciant sur les pistes de danse du reste du monde.



Bouzouki électrisé, sons d’orgue farfisa psychédéliques, duo basse/batterie hypnotique et chaloupé font revivre les chansons des années 60/70 grecques. Tsifteteli !



Arthur Bacon, synthé – chant

Tassos Tsitsivakos, bouzouki électrique – chant

Christos Karypidis, basse

François Rossi, batterie Bouzouki électrisé, sons d’orgue farfisa psychédéliques, duo basse/batterie hypnotique et chaloupé galvanisent les chansons des années 60/70 grecques.

Tsifteteli ! La Cité à ciel ouvert !



Deli Teli prêche, avec une subtile dose de mélodrame méditerranéen, un déhanchement collectif sensuel, solaire et insouciant sur les pistes de danse du reste du monde.



Bouzouki électrisé, sons d’orgue farfisa psychédéliques, duo basse/batterie hypnotique et chaloupé font revivre les chansons des années 60/70 grecques. Tsifteteli !



Arthur Bacon, synthé – chant

Tassos Tsitsivakos, bouzouki électrique – chant

Christos Karypidis, basse

François Rossi, batterie dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville