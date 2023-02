DELGRES THEATRE LOUIS ARAGON, 17 mars 2023, TREMBLAY EN FRANCE.

DELGRES THEATRE LOUIS ARAGON. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce concert Du blues antillais, rebelle et engagéDelgres, c’est la rencontre de l’auteur, chanteur et guitariste Pascal Danaë (ancien de Rivière Noire) avec le batteur Baptiste Brondy et le joueur de tuba-contrebasse – aussi appelé « sousaphone » – Rafgee. Ensemble, ils forment depuis 2016 un trio de blues caribéen unique, habité par un feeling profond et un groove très rock’n’roll. Nourrie par l’héroïsme de Louis Delgres, personnage incontournable de la lutte contre l’esclavage dans les Antilles françaises, leur musique vibrante évoque des thèmes sensibles et engagés qui leur sont chers : le départ, l’exil, le déracinement …Après un premier album qui a secoué la scène musicale française et a valu au groupe une nomination aux Victoires de la musique en 2019, Delgres est aujourd’hui en tournée avec 4:00 AM. Un titre clin d’œil à toutes les travailleuses et tous les travailleurs invisibles levés à l’aube auxquels les trois musiciens, prêts à renfiler leurs bleus de travail, rendent hommage. Delgrès

Votre billet est ici

THEATRE LOUIS ARAGON TREMBLAY EN FRANCE 24, boulevard de l?Hôtel-de-Ville Seine-Saint-Denis

THEATRE LOUIS ARAGON présente ce concert

Du blues antillais, rebelle et engagé

Delgres, c’est la rencontre de l’auteur, chanteur et guitariste Pascal Danaë (ancien de Rivière Noire) avec le batteur Baptiste Brondy et le joueur de tuba-contrebasse – aussi appelé « sousaphone » – Rafgee. Ensemble, ils forment depuis 2016 un trio de blues caribéen unique, habité par un feeling profond et un groove très rock’n’roll. Nourrie par l’héroïsme de Louis Delgres, personnage incontournable de la lutte contre l’esclavage dans les Antilles françaises, leur musique vibrante évoque des thèmes sensibles et engagés qui leur sont chers : le départ, l’exil, le déracinement …

Après un premier album qui a secoué la scène musicale française et a valu au groupe une nomination aux Victoires de la musique en 2019, Delgres est aujourd’hui en tournée avec 4:00 AM. Un titre clin d’œil à toutes les travailleuses et tous les travailleurs invisibles levés à l’aube auxquels les trois musiciens, prêts à renfiler leurs bleus de travail, rendent hommage.

.19.0 EUR19.0.

Votre billet est ici