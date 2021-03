Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Delgres Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Delgres Rocher de Palmer, 23 octobre 2021

Rocher de Palmer, le samedi 23 octobre à 22:30

C’est en hommage à un héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe que le nom de ce trio a été choisi : Louis Delgrès, dont la devise était « Vivre libre ou mourir ! ». Ce power trio a été imaginé par le chanteur et guitariste Pascal Danaë, ex-Rivière Noire, groupe de folk afro-brésilien sacré aux Victoires de la musique 2015. Autour de lui se sont fédérés deux autres excellents musiciens, Baptiste Brondy à la batterie et Rafgee au soubassophone, pour invoquer la Nouvelle-Orléans tout autant que l’Afrique et les Caraïbes. Dans ce blues chanté en créole sur une guitare Dobro – une guitare à résonateur au son unique -, on perçoit des pulsions de fanfare carnavalesque mêlées à une transe rock abrasive, des clins d’œil appuyés à John Lee Hooker, les Black Keys ou Hanni El Khatib… Une grande aventure musicale qui ne fait que commencer. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 24€ / Plein tarif : 22€ / Tarif abonné : 19€

Une batterie métronomique et racée, des riffs de guitare Dobro incandescents, un souba d’où s’échappent des lignes de basse telluriques… Delgres réinvente le blues, sauce créole. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T22:30:00 2021-10-23T00:30:00

Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon