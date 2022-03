Delgrès – Festival PassWorld Scène adamoise l’Isle Adam L'Isle-Adam Catégories d’évènement: L’Isle-Adam

Val-d'Oise

Delgrès – Festival PassWorld Scène adamoise l’Isle Adam, 26 mars 2022, L'Isle-Adam. Delgrès – Festival PassWorld

Scène adamoise l’Isle Adam, le samedi 26 mars à 21:00

Un blues/rock fervent et authentique largement plébiscité par les médias qui retentit de nouveau dans leur dernier album “4:00 AM”. Des thématiques chères au groupe y sont abordées : le départ, l’exil, le déracinement, l’esclavage moderne….Delgrès, c’est aussi et surtout des concerts généreux et vibrants.

12 / 20 €

Dans le cadre du festival PassWorld Scène adamoise l’Isle Adam Av. du Général de Gaulle, 95290 L’Isle-Adam L’Isle-Adam Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T21:00:00 2022-03-26T23:00:00

