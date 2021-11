DELGRES + ARASH SARKECHIK 6Mic, 5 février 2022, Aix-en-Provence.

DELGRES + ARASH SARKECHIK

6Mic, le samedi 5 février 2022 à 20:30

DELGRES Le power trio composé de Pascal Danae, Baptiste Brondy et Rafgee, annonce aujourd’hui son grand retour avec un nouvel album sorti au début 2021. Véritable succès public et critique en France, leur premier album Mo Jodi (2018) a secoué la scène musicale française et a valu au groupe une nomination aux Victoires de la musique 2019. Leur blues/rock fervent et authentique a été largement plébiscité par les médias : Télérama a évoqué un « voyage habité par un feeling profond et un groove très rock’n’roll qui mettent en joie », FIP un« blues rock fiévreux et fédérateur », France Inter « un blues flambé au rhum » et RFI « un son actuel, entre Tinariwen et les Black keys », entre autres louanges. Delgres, c’est aussi et surtout des concerts généreux et vibrants. A travers plusieurs tournées en France et dans le monde ces trois dernières années (plus de 300 dates), le groupe a réussi à rassembler un public fidèle et engagé. ARASH SARKECHIK Multi instrumentiste et chanteur, formé à la musique classique comme au jazz, Arash Sarkechik est un musicien du vingt-et-unième siècle. Epaulé par le producteur et oudiste, Smadj, il délivre un premier album de chansons lumineuses, personnelles et émouvantes. Sur scène Arash accueille le public comme à la maison en chantant aux creux des oreilles des spectateurs et dépeint les récits imagés qui ouvrent la voie à ses chansons poétiques. Elles racontent le monde troublé d’aujourd’hui mais sans s’apitoyer sur ses détails, elles prennent une hauteur poétique, un recul philosophique et parfois un détour intimiste. BILLETTERIE Tarifs : 22€ / 25€ Préventes en ligne :[https://web.digitick.com/delgres-concert-6mic-salle-musiques-actuelles-du-pays-d-aix-aix-en-provence-05-fevrier-2022-css5-6mic-pg101-ri8184827.html](https://web.digitick.com/delgres-concert-6mic-salle-musiques-actuelles-du-pays-d-aix-aix-en-provence-05-fevrier-2022-css5-6mic-pg101-ri8184827.html) INFOS PRATIQUES **Concert debout / placement libre** Début du concert : 20h30 Ouverture des portes : 19h00 Bar & Restauration sur place

22 / 25€ en pré-vente

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:30:00