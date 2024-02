DELGRES 6MIC Aix En Provence, vendredi 22 mars 2024.

Après leur album 4:00 AM sorti en 2021 et la tournée qui s’en est suivi, Delgres viendra de nouveau défendre son blues-rock sur scène en 2024. Dèlgres, c’est le blues créole de ces anonymes, déportés une fois encore, fuyant la répression Bonapartiste de 1802. Dèlgres c’est aussi cette mémoire retrouvée de chants et de danses mélangés aux larmes des autres pauvres types, perdus depuis longtemps à la Nouvelle-Orléans. Quand le blues devient rock ! Un son de poussière, de lutte et d’espoir. Un tonneau de rhum gwada félé qui inonde le delta du Mississipi et qui soule tout le monde. Si bien que l’africain, l’indien, le petit blanc et tous les autres ne savent plus très bien sur quel pied danser; mais ils dansent! Le Blues rugueux des paumés de l’histoire… Et nous voilà, tous embarqués, clandestins de prestige, sur ce bateau libre, entre Pointe à Pitre et Congo Square, Lafayette et Basse Terre, filant sous les étoiles de la mer caraïbe… Le temps d’un concert de Dèlgres…

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13