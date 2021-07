Deleyaman Aix-en-Provence, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Deleyaman 2021-07-28 20:30:00 – 2021-07-28 Le 3C – Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Deleyaman fête ses 20 années d’existence. Le groupe mené par l’américain Aret Madilian, continue de repousser les limites de la créativité. Entre post-punk et slowcore, Deleyaman redéfinit les codes d’une musique lancinante et voyageuse.

Toujours plus profond, Deleyaman est depuis longtemps une formation culte, qui, à l’instar de Tuxedomoon défie le temps et les modes.

Connecté au post-punk, comme aux musiques les plus anciennes, le groupe ne cesse d’explorer un territoire musical où se rencontrent l’anglais et le français, le profane et le sacré, la poésie classique et l’impressionnisme.



En 2019, Dead Can Dance reprend le titre « Autumn Sun » de Deleyaman sur scène et l’intègre à sa setlist de sa tournée européenne. Le groupe collabore avec l’emblématique actrice et réalisatrice Fanny Ardant sur bande-son de film (2017) et Sur scène (2021). Leur nouvel album « Sentinel » contient des contributions de la part de Brendan Perry (Dead Can Dance) et Jules Maxwell (Dead Can Dance, Lisa Gerrard).



Le mystérieux et inclassable groupe possède toujours autant son côté mystique et intrigant. La puissance souterraine de leur musique dont l’étrange douceur rappelle parfois les Tindersticks, et la gravité littéraire de l’univers de Leonard Cohen.

Le Café Culturel Citoyen accueille Delayaman pour un concert.

dernière mise à jour : 2021-07-24 par