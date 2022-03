Deleuze / Hendrix Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 31 mars 2022, Le Moulon.

« Je dois avoir un corps… Je dois avoir un corps parce qu’il y a de l’obscur en moi. » Gilles Deleuze (Le pli) Pour cette création, Angelin Preljocaj témoigne une nouvelle fois de son attrait pour la philosophie. Hanté par les thématiques liées à la transcendance des corps, il prend pour prétexte cette fois-ci les enregistrements audio des cours dispensés par Gilles Deleuze à l’Université Paris VIII à Vincennes dans les années 80. Dans ces archives sonores, Deleuze aborde avec humour et pertinence les réflexions menées par Spinoza autour de la question du corps et du mouvement dans son emblématique ouvrage : L’Éthique. Dans ce projet, la voix enregistrée de Gilles Deleuze et son propos substantiel, viendra s’intriquer avec la musique puissante, sensuelle et révolutionnaire de Jimi Hendrix afin d’entrer en résonance avec les scolies de Spinoza.Angelin Preljocaj aborde là, un nouvel espace de recherche chorégraphique où le corps, universel et familier de tous, ouvre une porte sur les questionnements de notre monde. Il renouvelle avec ce spectacle une expérience entre philosophie et culture pop, qui nous replonge dans le son légendaire des années Woodstock. « La Pop Philosophie » selon Deleuze ? Chorégraphie : Angelin Preljocaj Archives sonores – Université de Vincennes, Paris 8 : Gilles Deleuze Musique : Jimi Hendrix Lumières : Éric Soyer Assistant, adjoint à la direction artistique : Youri Aharon Van den Bosch Choréologue: Dany Lévêque Danseurs : Baptiste Coissieu, Matt Emig, Clara Freschel / Cecilia Torres Morillo, Isabel García López, Florette Jager, Tommaso Marchignoli, Zoë McNeil, Redi Shtylla

