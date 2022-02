Deleuze / Hendrix / Preljocaj Aix-en-Provence, 25 mars 2022, Aix-en-Provence.

Deleuze / Hendrix / Preljocaj Pavillon Noir 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 Pavillon Noir 530 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La voix de Gilles Deleuze mêlée aux riffs sensuels et révolutionnaires de Jimi Hendrix compose la bande-son originale de la dernière création d’Angelin Preljocaj. Fan de Gilles Deleuze, il chorégraphie sur le son de la voix du philosophe pour faire résonner grammaire des corps et expériences de la pensée. Dans cette conversation imaginaire entre Deleuze, Spinoza et Hendrix, il aborde un nouvel espace chorégraphique et nous offre de vivre une expérience entre philosophie et culture pop, comme une immersion dans les années Woodstock.



Durée 1h15

Sur une rencontre sonore improbable entre la voix du philosophe Gilles Deleuze et la musique du guitariste de légende Jimi Hendrix, Angelin Preljocaj livre un puissant hymne à l’hédonisme et à la liberté. Au Pavillon Noir

billetterie@preljocaj.org +33 4 42 93 48 14 http://www.preljocaj.org/

La voix de Gilles Deleuze mêlée aux riffs sensuels et révolutionnaires de Jimi Hendrix compose la bande-son originale de la dernière création d’Angelin Preljocaj. Fan de Gilles Deleuze, il chorégraphie sur le son de la voix du philosophe pour faire résonner grammaire des corps et expériences de la pensée. Dans cette conversation imaginaire entre Deleuze, Spinoza et Hendrix, il aborde un nouvel espace chorégraphique et nous offre de vivre une expérience entre philosophie et culture pop, comme une immersion dans les années Woodstock.



Durée 1h15

Pavillon Noir 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-25 par