DELEUZE / HENDRIX BALLET PRELJOCAJ SALLE JULIETTE GRECO, 9 mars 2023, CARROS.

DELEUZE / HENDRIX BALLET PRELJOCAJ SALLE JULIETTE GRECO. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:00 (2023-03-09 au ). Tarif : 26.9 à 26.9 euros.

Angelin Preljocaj signe une chorégraphie pour huit danseurs qui nous emmène en voyage philosophique dans la culture pop du Woodstock des années 70. Avec Deleuze / Hendrix, le chorégraphe qui allie solide base classique, sensualité, virtuosité et abstraction, affirme son attirance pour la philosophie. Adepte du travail de la voix, Angelin Preljocaj y orchestre une bande-son qui mêle les mélodies sensuelles et révolutionnaires de Jimi Hendrix aux enregistrements des cours des années 1980 de Gilles Deleuze sur l’emblématique Éthique de Spinoza. Loin d’un jeu de contrastes ou d’oppositions, ce remix d’archives sonores vient rappeler l’intérêt commun du penseur de la french theory et du génie de la guitare électrique pour le corps et ses sensations. Ballet Preljocaj Ballet Preljocaj

SALLE JULIETTE GRECO CARROS Bd de la Colle Belle 6510

