Deleuze / Hendrix – Ballet Preljocaj – Angelin Preljocaj Aix-en-Provence, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Deleuze / Hendrix – Ballet Preljocaj – Angelin Preljocaj 2021-07-12 22:00:00 – 2021-07-12 23:30:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La voix de Gilles Deleuze mêlée aux riffs sensuels et révolutionnaires de Jimi Hendrix compose la bande-son originale de la nouvelle création d’Angelin Preljocaj. Fan de Gilles Deleuze, il chorégraphie sur le son de la voix du philosophe pour faire résonner grammaire des corps et expériences de la pensée. Dans cette conversation imaginaire entre Deleuze, Spinoza (sa réflexion autour du corps et du mouvement dans L’Éthique) et Hendrix, il témoigne de son goût pour la philosophie et aborde un nouvel espace chorégraphique où le corps, universel et familier de tous, ouvre une porte sur les questionnements de notre monde ; et nous offre de vivre une expérience entre philosophie et culture pop, comme une immersion dans les années Woodstock.

Le Ballet Preljocaj imagine un temps fort danse du 12 juillet au 08 août 2021 à Aix-en-Provence : un Air de danse #1. Angelin Preljocaj présentera sa nouvelle création « Deleuze / Hendrix », une leçon de pop philosophie au son des années Woodstock.

billetterie@preljocaj.org +33 4 42 93 48 14 http://www.preljocaj.org/

La voix de Gilles Deleuze mêlée aux riffs sensuels et révolutionnaires de Jimi Hendrix compose la bande-son originale de la nouvelle création d’Angelin Preljocaj. Fan de Gilles Deleuze, il chorégraphie sur le son de la voix du philosophe pour faire résonner grammaire des corps et expériences de la pensée. Dans cette conversation imaginaire entre Deleuze, Spinoza (sa réflexion autour du corps et du mouvement dans L’Éthique) et Hendrix, il témoigne de son goût pour la philosophie et aborde un nouvel espace chorégraphique où le corps, universel et familier de tous, ouvre une porte sur les questionnements de notre monde ; et nous offre de vivre une expérience entre philosophie et culture pop, comme une immersion dans les années Woodstock.

dernière mise à jour : 2021-06-23 par