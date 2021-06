Delémont’BD 2021 Ville de Delémont, 18 juin 2021-18 juin 2021, Delémont.

Delémont’BD 2021 —————- Le plus petit des grands rendez-vous suisses de la bande dessinée —————————————————————– Créé en 2015, [Delémont’BD](www.delemontbd.ch) est situé à 40 minutes des villes de Bâle et de Belfort, dans le Jura suisse. Il accueile, chaque année, plus de 15’000 visiteurs et plus de 50 autrices et auteurs européens. Son édition 2021, recevra le bédéiste français **Alfred** en invité d’honneur et proposera un programme de 10 expositions intérieures et extérieures, de 15 expositions OFF ainsi que, par le biais des autrices et auteurs invités, un choix de 80 rencontres, performances et rencontres, comme, bien entendu, des dédicaces. Un espace jeunesse (dès 3 ans) thématique en plein-air, un cinéma, une grande librairie, un espace de microéditon ainsi qu’une offre de bouquinistes sont également proposés. Notons enfin que le festival, organisé dans la vieille ville et la cour du château de Delémont est réputé pour sa taille huimaine, sa convivialité et ses soirées (vendredi et samedi soir). L’accès à ses expositions extérieures, à son espace jeunesse et à ses espaces para-commerciaux (librairie, microéditon, bouqninistes) est libre. Seul l’accès à ses perfomances/projections et à ses expositons (hors programme OFF) est payant pour les plus de 15 ans. [[www.delemontbd.ch](www.delemontbd.ch)](www.delemontbd.ch)

Delémont 'BD accueille plus de 50 auteurs européens, un programme d'expositions extérieures et intérieures ainsi que près de 80 animations, rencontres, performances et projections tous publics

