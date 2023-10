Repair Café Délégation Conseil MAIF Vitrolles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vitrolles Repair Café Délégation Conseil MAIF Vitrolles, 14 octobre 2023, Vitrolles. Repair Café Samedi 14 octobre, 10h00 Délégation Conseil MAIF Vous avez un objet à réparer ? Que vous soyez bricoleur ou non, venez participer ou découvrir le fonctionnement du Repair Café. Le principe est de réparer ensemble en vous proposant un atelier participatif. Chacun apporte un objet défectueux et, avec l’aide de réparateurs bénévoles, vous le remettez en l’état. Lors de cet atelier, seront enseignées quelques techniques dans le domaine du bricolage qui vous serviront au quotidien. Délégation Conseil MAIF 391 avenue Rhin-Danube 131217 Vitrolles Vitrolles 13127 La Tuilière Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

